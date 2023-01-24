«Лацио» – «Милан»: стартовые составы на матч Серии А

Стали известны составы «Лацио» и «Милана» на матч 19-го тура Серии А.
- Начало – в 22:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Знаешь, кто победит? Получи 2000 рублей и ставь на матч
Лацио: Иван Проведель – Адам Марушич, Алессио Романьоли, Николо Касале, Эльсеид Хюсай – Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди, Луис Альберто – Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле, Педро.
Милан: Чиприан Тэтэрушану – Давиде Калабрия, Пьер Калулу, Фикайо Томори, Серджино Дест – Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Жуниор Мессиас, Браим Диас, Рафаэль Леау – Оливье Жиру.
Пять последних очных матчей: четыре победы «Милана», один раз выиграл «Лацио».
В последний раз команды встречались 24 апреля 2022 года – миланцы победили со счетом 2:1. На гол Иммобиле команда Пиоли ответили мячами Жиру и Тонали.
Коэффициенты:
Где смотреть матч Лацио – Милан
Во сколько смотреть матч Лацио – Милан