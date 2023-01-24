Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    3 За какую сборную этот футболист играл в Катаре?
    За какую сборную этот футболист играл в Катаре?

    «Лацио» – «Милан»: стартовые составы на матч Серии А

    Ориентировочные составы «Лацио» и «Милана» на матч 19-го тура Серии А.

    Знаешь, кто победит? Получи 2000 рублей и ставь на матч

    Лацио: Иван Проведель – Адам Марушич, Алессио Романьоли, Николо Касале, Эльсеид ХюсайСергей Милинкович-Савич, Данило Катальди, Луис АльбертоФелипе Андерсон, Чиро Иммобиле, Маттиа Дзакканьи.

    Милан: Чиприан ТэтэрушануДавиде Калабрия, Пьер Калулу, Фикайо Томори, Тео ЭрнандесИсмаэль Беннасер, Томмасо Побега, Алексис Салемакерс, Браим Диас, Рафаэль ЛеауОливье Жиру.

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Милана», один раз выиграл «Лацио».

    В последний раз команды встречались 24 апреля 2022 года – миланцы победили со счетом 2:1. На гол Иммобиле команда Пиоли ответили мячами Жиру и Тонали.

    Коэффициенты:

    • Победа Лацио – 2.94
    • Ничья – 3.42
    • Победа Милана – 2.70

    Где смотреть матч Лацио – Милан

    Во сколько смотреть матч Лацио – Милан

    Прогноз на матч Лацио – Милан

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11