«Лацио» – «Милан»: стартовые составы на матч Серии А

Стали известны составы «Лацио» и «Милана» на матч 19-го тура Серии А.

Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Лацио: Иван Проведель – Адам Марушич, Алессио Романьоли, Николо Касале, Эльсеид Хюсай – Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди, Луис Альберто – Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле, Педро.

Милан: Чиприан Тэтэрушану – Давиде Калабрия, Пьер Калулу, Фикайо Томори, Серджино Дест – Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Жуниор Мессиас, Браим Диас, Рафаэль Леау – Оливье Жиру.

Пять последних очных матчей: четыре победы «Милана», один раз выиграл «Лацио».

В последний раз команды встречались 24 апреля 2022 года – миланцы победили со счетом 2:1. На гол Иммобиле команда Пиоли ответили мячами Жиру и Тонали.

Коэффициенты:

Победа Лацио – 2.94

Ничья – 3.42

Победа Милана – 2.70

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