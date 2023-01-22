Семин оценил игру Миранчука в матче с «Фиорентиной»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче Серии А против «Фиорентины» (1:0). У россиянина гол.

«Игра с «Фиорентиной» получилось очень удачной как для Миранчука, так и для «Торино». Он хорошо эту игру провeл, думаю, пресса правильно его оценит – с положительной стороны. Забил он традиционным ударом – он у у него хорошо поставлен. Хорошо то, что он постоянно играет и у него есть возможность себя реализовать, – это самое главное», – сказал Семин.

У россиянина 10 голов в чемпионате Италии.

Игрок принадлежит «Аталанте».

Семин и Миранчук брали РПЛ с «Локомотивом».

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