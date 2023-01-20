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    Тренер Киргизии Крестинин: «В Азии полноценная футбольная жизнь. Скорпионов и верблюдов на полях нет»

    Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин позитивно оценил уровень футбола в Азии.

    – Из того, что вы рассказываете, можно сделать вывод: всюду жизнь. В Азии футболистов не кусают тарантулы, фанаты не забрасывают их камнями.

    – Близко нет ничего подобного. Полноценная, цивильная и очень неплохая футбольная жизнь. Заблуждаются те, кому мерещатся скорпионы и верблюды на футбольных полях. Куда бы мы ни прилетали со сборной, везде уровень и комфорт.

    • РФС в декабре отложил вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

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    Источник: «Матч ТВ»

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