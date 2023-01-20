Бердыев рассказал, сколько позиций в «Сочи» нуждаются в усилении

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о возможных трансферах этой зимой.

«Усиление, может быть, требуют одна‑две позиции. Мы этим занимаемся. Посмотрим, что из этого получится. Не хочется брать кого попало.

Как можно Кириченко и Хохлову сказать, чтобы выбрали нападающего? Они ж через свою призму смотрят, а уровень у них очень высокий.

Поэтому понимаю, что если они выберут кого‑то, то это действительно будет нападающий», – заявил Бердыев.

Тренер возглавил «Сочи» в ноябре.

Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

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