Бердыев рассказал, сколько позиций в «Сочи» нуждаются в усилении

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о возможных трансферах этой зимой.
«Усиление, может быть, требуют одна‑две позиции. Мы этим занимаемся. Посмотрим, что из этого получится. Не хочется брать кого попало.
Как можно Кириченко и Хохлову сказать, чтобы выбрали нападающего? Они ж через свою призму смотрят, а уровень у них очень высокий.
Поэтому понимаю, что если они выберут кого‑то, то это действительно будет нападающий», – заявил Бердыев.
- Тренер возглавил «Сочи» в ноябре.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
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Источник: «Матч ТВ»