Нигматуллин: «Нужно уметь вовремя закончить карьеру на высоком уровне. У Роналду получилось»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Не стоит забывать, что Роналду оформил дубль в ворота «ПСЖ» в товарищеском матче. Не рано ли он закончил с европейским футболом? Последние годы в «Манчестере» и сборной Португалии были неубедительны.

Нужно уметь вовремя закончить карьеру на высоком уровне, сделать это достойно. Всегда нужен «Аль-Наср», либо другие подобные клубы. Многие звeзды не смогли закончить вовремя.

Осознание конца приходит не сразу. Думаю, что в случае Роналду всe получилось неплохо и своевременно. У него уже большая карьера, которая войдeт в историю. Ему можно спокойно зарабатывать деньги, играя там», — сказал Нигматуллин.

Нападающий перешел в саудовский клуб из «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента.

Португалец подписал контракт до 2025 года.

«Аль-Наср» сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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