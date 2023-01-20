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    Роналду не может найти повара в свой особняк. Это причиняет ему «головную боль»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не может найти суши-повара для своего особняка в португальском регионе Кинта-да-Маринья.

    По информации Daily Mail, это связано с требованиями, которые Роналду и девушка Джорджина предъявляют к кандидатам. Они хотят, чтобы повар умел готовить и традиционные португальские блюда, и суши, и другие блюда других стран.

    Роналду ищет повара на зарплату свыше 5100 евро в месяц. Проблемы с поиском подходящего кандидата причиняют португальцу «настоящую головную боль».

    • Нападающий перешел в саудовский клуб из «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента.
    • Португалец подписал контракт до 2025 года.
    • «Аль-Наср» сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6133

      Давид59 1 минуту назад

      Жмот, потому что.

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      Рейтинг: +1009

      SpartakMoskwa 2 минуты назад

      60 тысяч евро в год? Маловато, у меня брат в Вирджинии 150 тысяч долларов год получает су шефом в ресторане среднего уровня, а тут повар самого Криштиано и 5 кусков всего лишь

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      Рейтинг: +517

      Таврида 25 минут назад

      Да ладно, чё там, пожарить португальскую яичницу из португальских яиц и я смогу.

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