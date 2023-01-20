Роналду не может найти повара в свой особняк. Это причиняет ему «головную боль»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не может найти суши-повара для своего особняка в португальском регионе Кинта-да-Маринья.

По информации Daily Mail, это связано с требованиями, которые Роналду и девушка Джорджина предъявляют к кандидатам. Они хотят, чтобы повар умел готовить и традиционные португальские блюда, и суши, и другие блюда других стран.

Роналду ищет повара на зарплату свыше 5100 евро в месяц. Проблемы с поиском подходящего кандидата причиняют португальцу «настоящую головную боль».

Нападающий перешел в саудовский клуб из «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента.

Португалец подписал контракт до 2025 года.

«Аль-Наср» сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно