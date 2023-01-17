Один из богатейших людей Великобритании подтвердил желание купить «МЮ»

Английский миллиардер и один из богатейших людей Великобритании Джим Рэтклифф претендует на покупку «Манчестер Юнайтед».

Представитель миллиардера подтвердил, что глава химической компании Ineos официально вступил в процесс переговоров с семьей Глейзеров. Владельцы «МЮ» хотят получить около 5 миллиардов фунтов.

Официальные торги по «МЮ» начнутся в следующем месяце. Клуб перейдет к новому владельцу к концу сезона.

Ineos владеет «Ниццей» и «Лозанной».

«МЮ» идет на 4-м месте в АПЛ.

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