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    На Australian Open запретили флаг России

    Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) запретили демонстрацию флагов России и Белоруссии во время матчей турнира, сообщает AP.

    Основанием для запрета стали жалобы украинских болельщиков, которые 14 раз вызывали полицию во время матча российской теннисистки Камиллы Рахимовой с украинкой Катериной Байндль из-за флага России, поднятого на трибуне.

    • Рахимова уступила Байндль со счетом 5:7, 7:6 (10:8), 1:6.
    • Australian Open в Мельбурне продлится до 29 января.

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    Источник: AP

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +621

      bratskij 1 час назад

      Что с убогих и упоротых взять? Этих покойников бог и так уже забирает штабелями.

      1
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      Рейтинг: +1248

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      а в рф с флагом украины можно?
      нет.
      тут нечего обсуждать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1422

      Sedoi_Goblin > сутулая собака и лисы 43 минуты назад

      А в РФ с флагом Австралии можно?..
      Да..
      Тут нечего обсуждать..
      В этом и прикол..
      Да и с флагом Украины можно. Видел.

      1
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      Рейтинг: +11452

      R_a_i_n > сутулая собака и лисы 39 минут назад

      как раз таки по красной площади с флагом Украины ходят и ничего

      0
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      Рейтинг: +1248

      сутулая собака и лисы > Sedoi_Goblin 17 минут назад

      ну так-то в австралии флаги рф тоже "видели".
      запретили их после конфликтов (жалоб) болельщиков.
      это банальная безопасность.

      почему и украинские флаги не запретили?
      - на корте есть украинские спортсмены (русских там "нет", они с белым флагом).
      - никто не бьёт лица за украинский флаг.

      так же политоту и ***** стандарты никто не отменял.
      я лишь отметил, что ничего радикально русофобского в этом запрете не было со стороны организаторов.

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      Рейтинг: +1248

      сутулая собака и лисы > R_a_i_n 16 минут назад

      может и ошибаюсь.
      вышел дал более развернутый ответ.

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      Рейтинг: +12867

      Алексей З 1 час назад

      Ну и что здесь комментировать ?
      11 месяцев идёт ***** в Европе...

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