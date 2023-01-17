На Australian Open запретили флаг России

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) запретили демонстрацию флагов России и Белоруссии во время матчей турнира, сообщает AP.

Основанием для запрета стали жалобы украинских болельщиков, которые 14 раз вызывали полицию во время матча российской теннисистки Камиллы Рахимовой с украинкой Катериной Байндль из-за флага России, поднятого на трибуне.

Рахимова уступила Байндль со счетом 5:7, 7:6 (10:8), 1:6.

Australian Open в Мельбурне продлится до 29 января.

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