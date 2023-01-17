В «Шахтере» рассказали, при каких условиях получат бонусы от «Челси» за Мудрика

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил детали трансфера форварда Михаила Мудрика в «Челси». Он продан за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов донецкий клуб может получить в виде бонусов.

«Да, бонусы – 30 миллионов. Они связаны с возможными победами «Челси» в АПЛ и Лиге чемпионов в последующие годы», – сказал Палкин.

Продажа Мудрика – рекордный трансфер для УПЛ.

Игрок подписал контракт до 2031 года.

Зарплата – 7,5 миллиона евро в год.

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