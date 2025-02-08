Дисквалификацию Мудрика за допинг могут сократить, но при одном условии

Футбольная ассоциация Англии (FA) имеет право наказать Михаила Мудрика за употребление допинга на основании пробы А.

Если положительными окажутся пробы и А, и Б, то вингеру «Челси» грозит дисквалификация на четыре года.

Пока проба Б не вскрыта, FA может вынести вердикт по отстранению футболиста, опираясь на результат первого анализа. Тогда срок санкций должен быть меньше.