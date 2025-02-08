Дисквалификацию Мудрика за допинг могут сократить, но при одном условии

Футбольная ассоциация Англии (FA) имеет право наказать Михаила Мудрика за употребление допинга на основании пробы А.
Если положительными окажутся пробы и А, и Б, то вингеру «Челси» грозит дисквалификация на четыре года.
Пока проба Б не вскрыта, FA может вынести вердикт по отстранению футболиста, опираясь на результат первого анализа. Тогда срок санкций должен быть меньше.
- Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины.
- В его организме обнаружили мельдоний.
- Футболист «Челси» не играет с 28 ноября.