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  • Дисквалификацию Мудрика за допинг могут сократить, но при одном условии

Дисквалификацию Мудрика за допинг могут сократить, но при одном условии

Футбольная ассоциация Англии (FA) имеет право наказать Михаила Мудрика за употребление допинга на основании пробы А.

Если положительными окажутся пробы и А, и Б, то вингеру «Челси» грозит дисквалификация на четыре года.

Пока проба Б не вскрыта, FA может вынести вердикт по отстранению футболиста, опираясь на результат первого анализа. Тогда срок санкций должен быть меньше.

  • Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины.
  • В его организме обнаружили мельдоний.
  • Футболист «Челси» не играет с 28 ноября.

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Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса

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Комментарии (3)
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acor94
1739002992
При условии что руссий Мудрик откажется от Украинского гражданства, которое его насильно заставили принять и приедет в РПЛ. Мы как раз в бане, можно играть всем!
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Cleaner
1739008588
Если не вскроют пробу Б, значит вся антидопинговая система Англии КОРРУМПИРОВАНА. Тут без вариантов.
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