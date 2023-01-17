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    Экс-футболистка сборной Англии призвала отменить взвешивания спортсменок из-за вреда психике

    Бывшая футболистка сборной Англии Клэр Рафферти выступила с призывом отменить взвешивания для спортсменок. По ее мнению, эта процедура вредит психике.

    «Я бы убрала взвешивания. В них нет необходимости. Я бы немедленно их убрала.

    Жизнь спортсмена вращается вокруг еды. Нас с малолетнего возраста взвешивают каждое утро. Мы делали это коллективно, хотя мне кажется, что стоит взвешивать спортсменок по отдельности.

    На этом фоне у меня возникли проблемы с восприятием образа тела», – сказала Рафферти.

    • Сейчас Рафферти 34 года. Она завершила карьеру в 2019 году.

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    Источник: ВВС

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