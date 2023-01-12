Бензема вышел на второе место в списке самых возрастных бомбардиров Суперкубка Испании

«Реал» победил «Валенсию» в серии пенальти в полуфинале Суперкубка Испании.

В основное время нападающий мадридцев Карим Бензема реализовал пенальти.

Француз забил в возрасте 35 лет и 23 дней. Это второй результат среди самых возрастных бомбардиров в истории турнира.

Лука Модрич – 36 лет и 129 дней Карим Бензема – 35 лет и 23 дня Ариц Адурис / Рауль Гарсия – 34 года и 187 дней Фабио Каннаваро – 33 года и 340 дней Фредерик Кануте – 32 года и 346 дней

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