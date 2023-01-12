Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бензема вышел на второе место в списке самых возрастных бомбардиров Суперкубка Испании

    «Реал» победил «Валенсию» в серии пенальти в полуфинале Суперкубка Испании.

    В основное время нападающий мадридцев Карим Бензема реализовал пенальти.

    Француз забил в возрасте 35 лет и 23 дней. Это второй результат среди самых возрастных бомбардиров в истории турнира.

    1. Лука Модрич – 36 лет и 129 дней
    2. Карим Бензема – 35 лет и 23 дня
    3. Ариц Адурис / Рауль Гарсия – 34 года и 187 дней
    4. Фабио Каннаваро – 33 года и 340 дней
    5. Фредерик Кануте – 32 года и 346 дней

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Бензема забил в пятом розыгрыше Суперкубка Испании. Больше только у одного игрока
    Символическая сборная 2022 года по версии IFFHS 5
    Примера. Гол Бензема не спас «Реал» от поражения от «Вильярреала» (1:2) 3
    Источник: Mister Chip

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11