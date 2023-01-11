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    Лучший теннисист России начал сезон с двух поражений подряд

    Первая ракетка России Андрей Рублев неудачно начал сезон. У игрока два поражения подряд.

    На прошлой неделе Рублев на старте турнира в Аделаиде (Австралия) проиграл со счетом 1:2 испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

    Сегодня на новом турнире в Аделаиде Рублев с тем же счетом по партиям уступил хозяину кортов Танаси Коккинакису.

    • Рублев накануне поднялся на 6-е место в рейтинге ATP. Он лучший россиянин в мировом рейтинге.
    • Впереди у Рублева, как и других теннисистов, Открытый чемпионат Австралии – один из 4 главных турниров года.
    • Рублев – победитель 12 турниров серии АТР в одиночном разряде.

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    Источник: «Бомбардир»

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