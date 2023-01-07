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  • «Незабитый пенальти – это лотерея». Агент Головина оценил игру футболиста в матче с «Родезом»

«Незабитый пенальти – это лотерея». Агент Головина оценил игру футболиста в матче с «Родезом»

7 января 2023, 23:08

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об игре футболиста в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Родеза» (2:2, 5:6 по пенальти).

  • Россиянин в послематчевой серии не реализовал пенальти, который вывел бы «Монако» в следующий раунд.

«Монако» играл вторым составом. Саша вышел на 61-й минуте вместе с другими основными игроками. И вышел как всегда активно, брал игру на себя, обострял и исполнял много стандартов как всегда. А серия пенальти – это всегда лотерея», – сказал Клюев.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Франция. Кубок Франция. Лига 1 Монако Родез Головин Александр
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