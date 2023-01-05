«Спартак» – главный претендент на 21-летнего защитника «Бенфики»

Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш может перейти в «Спартак».
По информации O Jogo, московский клуб является главным претендентом на 21-летнего португальца, которым интересуются несколько европейских клубов.
Переговоры между клубами близки к завершению. Сам футболист готов к переходу в «Спартак».
- Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
- Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
- Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
- Игрок стоит 2 миллиона евро.
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Источник: O Jogo