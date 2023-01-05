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    «Спартак» – главный претендент на 21-летнего защитника «Бенфики»

    Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш может перейти в «Спартак».

    По информации O Jogo, московский клуб является главным претендентом на 21-летнего португальца, которым интересуются несколько европейских клубов.

    Переговоры между клубами близки к завершению. Сам футболист готов к переходу в «Спартак».

    • Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
    • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
    • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: O Jogo

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    Сегодня, 17:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +570

      Лицом_на_клаве 9 минут назад

      Никому не нужен, вот и главный претендент. гыгыгы

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      Рейтинг: +1019

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Если сама "О Jogo" написала, то этому можно верить, только вот не очень понятно, в каком физическом состоянии будет Товареш после крестов. В любом случае надо ждать официального сообщения Спартака о трансфере

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      Рейтинг: +1077

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      любопытно, если согласится.

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