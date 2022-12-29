«Эталон вчера, сегодня, всегда». Роналду – о Пеле

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на смерть Пеле.

«Мои глубочайшие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье мистера Эдсона Арантиса ду Насименту.

Простого «прощай» вечному королю Пеле не будет достаточно, чтобы выразить боль, которая охватывает в этот момент весь футбольный мир.

Вдохновение для стольких миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда. Привязанность, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех моментах, которые мы разделяли, даже на расстоянии.

Он никогда не будет забыт, и память о нем будет вечно жить в каждом из нас, любителей футбола. Покойся с миром, король Пеле», – написал Роналду в соцсетях, прикрепив совместное фото с легендарным бразильцем.

Пеле умер сегодня в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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