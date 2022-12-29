Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Эталон вчера, сегодня, всегда». Роналду – о Пеле

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на смерть Пеле.

    «Мои глубочайшие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье мистера Эдсона Арантиса ду Насименту.

    Простого «прощай» вечному королю Пеле не будет достаточно, чтобы выразить боль, которая охватывает в этот момент весь футбольный мир.

    Вдохновение для стольких миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда. Привязанность, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех моментах, которые мы разделяли, даже на расстоянии.

    Он никогда не будет забыт, и память о нем будет вечно жить в каждом из нас, любителей футбола. Покойся с миром, король Пеле», – написал Роналду в соцсетях, прикрепив совместное фото с легендарным бразильцем.

    • Пеле умер сегодня в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Зидан двумя словами охарактеризовал Пеле
    Родители назвали Пеле в честь Томаса Эдисона. Он обожал имя, но «Пеле» прицепилось благодаря любимому вратарю детства и акценту
    Роналдо прокомментировал смерть Пеле
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.12.2022 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11