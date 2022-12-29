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    Депутат Роднина: «Я не футбольный человек, но Месси меня очаровал»

    Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о капитане сборной Аргентины Лионеле Месси.

    «Для меня самое важное в этом году – Олимпийские игры. Мы очень хорошо выступили на Олимпиаде, показали конкурентоспособность, несмотря на все сложности.

    Мне трудно выделить одного или даже нескольких российских спортсменов, но наши фигуристы и лыжники – гордость России.

    И, конечно, чемпионат мира по футболу оказал на меня впечатление в этом году. Я хоть и не футбольный человек, но Месси меня очаровал», – заявила Роднина.

    • Месси со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре.
    • Команда стала чемпионом мира впервые с 1986 года.
    • В финале турнира аргентинцы в серии пенальти победили Францию.
    • Форварда «ПСЖ» признали лучшим игроком прошедшего мундиаля.

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    Источник: Sport24

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