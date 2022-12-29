Депутат Роднина: «Я не футбольный человек, но Месси меня очаровал»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о капитане сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Для меня самое важное в этом году – Олимпийские игры. Мы очень хорошо выступили на Олимпиаде, показали конкурентоспособность, несмотря на все сложности.

Мне трудно выделить одного или даже нескольких российских спортсменов, но наши фигуристы и лыжники – гордость России.

И, конечно, чемпионат мира по футболу оказал на меня впечатление в этом году. Я хоть и не футбольный человек, но Месси меня очаровал», – заявила Роднина.

Месси со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре.

Команда стала чемпионом мира впервые с 1986 года.

В финале турнира аргентинцы в серии пенальти победили Францию.

Форварда «ПСЖ» признали лучшим игроком прошедшего мундиаля.

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