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    Анчелотти: «Вы никогда не услышите от меня, что Месси – лучший в истории»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о форварде «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

    «Месси — лучший игрок в истории? Не знаю, сложно сказать. Думаю, говорить так не совсем справедливо, потому что в каждой эпохе были и есть очень хорошие игроки.

    От меня вы никогда не услышите, что Месси — лучший игрок в истории. Мне нравятся многие футболисты. Я каждый день тренирую обладателя «Золотого мяча», – сказал Анчелотти.

    • Месси со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре.
    • Форварда «ПСЖ» признали лучшим игроком прошедшего мундиаля.
    • Месси 7 раз выигрывал «Золотой мяч».

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    Источник: Marca

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