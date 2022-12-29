Анчелотти: «Вы никогда не услышите от меня, что Месси – лучший в истории»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о форварде «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеле Месси.
«Месси — лучший игрок в истории? Не знаю, сложно сказать. Думаю, говорить так не совсем справедливо, потому что в каждой эпохе были и есть очень хорошие игроки.
От меня вы никогда не услышите, что Месси — лучший игрок в истории. Мне нравятся многие футболисты. Я каждый день тренирую обладателя «Золотого мяча», – сказал Анчелотти.
- Месси со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре.
- Форварда «ПСЖ» признали лучшим игроком прошедшего мундиаля.
- Месси 7 раз выигрывал «Золотой мяч».
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Источник: Marca