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    Мбаппе высказался о поражении сборной Франции в финале ЧМ-2022

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал результат финального матча ЧМ-2022 против Аргентины.

    • Основное время завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Аргентинцы победили в серии пенальти.
    • Мбаппе оформил хет-трик в финале.
    • Француз забил на 80-й и 81-й минутах, сравняв счет в игре.

    «Лично я никогда не переварю это поражение. Но независимо от того, что происходит в сборной, «ПСЖ» – это нечто другое.

    Я полон решимости вернуть все трофеи в столицу», – сказал Мбаппе.

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    Источник: RMC Sport

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