Мбаппе высказался о поражении сборной Франции в финале ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал результат финального матча ЧМ-2022 против Аргентины.
- Основное время завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Аргентинцы победили в серии пенальти.
- Мбаппе оформил хет-трик в финале.
- Француз забил на 80-й и 81-й минутах, сравняв счет в игре.
«Лично я никогда не переварю это поражение. Но независимо от того, что происходит в сборной, «ПСЖ» – это нечто другое.
Я полон решимости вернуть все трофеи в столицу», – сказал Мбаппе.
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Источник: RMC Sport