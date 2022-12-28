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    Топ-10 самых подорожавших игроков 2022 года

    Полузащитник «Барселоны» Гави оказался самым подорожавшим футболистом 2022 года. По версии Transfermarkt, испанец за год стал дороже на 50 миллионов евро. Топ-10 игроков выглядит так.

    1. Гави (90 (+50) млн, «Барселона»);

    2. Орельен Чуамени (90 (+50) млн, «Реал»);

    3. Рафаэль Леау (85 (+50) млн, «Милан»);

    4. Йошко Гвардиол (75 (+50) млн, «Лейпциг»);

    5. Антони (75 (+50) млн, «Манчестер Юнайтед»);

    6. Энцо Фернандес (55 (+50) млн, «Бенфика»);

    7. Джамал Мусиала (100 (+45) млн, «Бавария»);

    8. Хвича Кварацхелия (60 (+44) млн, «Наполи»);

    9. Родриго (80 (+40) млн, «Реал»);

    10. Дарвин Нуньес (70 (+38) млн, «Ливерпуль»).

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 19:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12455

      Алексей З 3 минуты назад

      Ну если вспомнить как на ЧМ эти игроки себя показали , думаю что только Мусиала достойно выглядел, в соответствии с ценником.

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