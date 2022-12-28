Топ-10 самых подорожавших игроков 2022 года

Полузащитник «Барселоны» Гави оказался самым подорожавшим футболистом 2022 года. По версии Transfermarkt, испанец за год стал дороже на 50 миллионов евро. Топ-10 игроков выглядит так.

1. Гави (90 (+50) млн, «Барселона»);

2. Орельен Чуамени (90 (+50) млн, «Реал»);

3. Рафаэль Леау (85 (+50) млн, «Милан»);

4. Йошко Гвардиол (75 (+50) млн, «Лейпциг»);

5. Антони (75 (+50) млн, «Манчестер Юнайтед»);

6. Энцо Фернандес (55 (+50) млн, «Бенфика»);

7. Джамал Мусиала (100 (+45) млн, «Бавария»);

8. Хвича Кварацхелия (60 (+44) млн, «Наполи»);

9. Родриго (80 (+40) млн, «Реал»);

10. Дарвин Нуньес (70 (+38) млн, «Ливерпуль»).

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