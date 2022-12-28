Топ-10 самых подорожавших игроков 2022 года

Полузащитник «Барселоны» Гави оказался самым подорожавшим футболистом 2022 года. По версии Transfermarkt, испанец за год стал дороже на 50 миллионов евро. Топ-10 игроков выглядит так.
1. Гави (90 (+50) млн, «Барселона»);
2. Орельен Чуамени (90 (+50) млн, «Реал»);
3. Рафаэль Леау (85 (+50) млн, «Милан»);
4. Йошко Гвардиол (75 (+50) млн, «Лейпциг»);
5. Антони (75 (+50) млн, «Манчестер Юнайтед»);
6. Энцо Фернандес (55 (+50) млн, «Бенфика»);
7. Джамал Мусиала (100 (+45) млн, «Бавария»);
8. Хвича Кварацхелия (60 (+44) млн, «Наполи»);
9. Родриго (80 (+40) млн, «Реал»);
10. Дарвин Нуньес (70 (+38) млн, «Ливерпуль»).
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Источник: Transfermarkt