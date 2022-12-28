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    Агент предположил, каких игроков Бердыев подпишет в «Сочи»

    Агент Алексей Сафонов предложил, кого может подписать Курбан Бердыев в «Сочи»

    — «Оборонительный футбол Бердыева» — не более чем стереотип?

    Я думаю, в защите у него появится кто-то из аргентинцев или из Латинской Америки. Бердыев — суеверный, мало ли кто-то подведет в нехорошем смысле, старается кроить защиту из иностранцев.

    А смотреть в паспорт ему не нужно. Анчелотти и другие доказывают, что в этом возрасте можно работать. Того же Фергюсона вспомните. Может и в 25 лет человек быть утомленным пенсионером, а может и в 70 пользу приносить. Все индивидуально.

    • Бердыев пришел в «Сочи» из иранского «Трактора».
    • Он сменил Вадима Гаранина.
    • Сочинцы набрали 25 очков в 17 турах РПЛ и занимают 9-е место в таблице.

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    Источник: «РБ Спорт»

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