Месси на выборах президента Аргентины набрал бы 43,7% голосов

Всего 1% вменяемых из 2500 человек?... Аргентина - отстой.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси имел бы хорошие шансы стать президентом Аргентины.
По данным социологического опроса, 43,7% респондентов проголосовали бы на выборах за Месси. Против его кандидатуры выступили 37,8%.
17,5% опрошенных выбрали вариант «возможно». 1% отказался давать ответ либо сказал «не знаю».
В опросе приняли участие более 2 500 аргентинцев.
- Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.
- Месси в решающем матче оформил дубль.
- Он впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
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