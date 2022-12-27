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  • Месси на выборах президента Аргентины набрал бы 43,7% голосов

Месси на выборах президента Аргентины набрал бы 43,7% голосов

27 декабря 2022, 22:04
4

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси имел бы хорошие шансы стать президентом Аргентины.

По данным социологического опроса, 43,7% респондентов проголосовали бы на выборах за Месси. Против его кандидатуры выступили 37,8%.

17,5% опрошенных выбрали вариант «возможно». 1% отказался давать ответ либо сказал «не знаю».

В опросе приняли участие более 2 500 аргентинцев.

  • Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.
  • Месси в решающем матче оформил дубль.
  • Он впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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Источник: MSN
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель
Комментарии (4)
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ArReal
1672168327
За человека почти всю жизнь воспитывавшегося в спортивном интернате где на первом месте были видеоигры и пинание мяча проголосовало бы 43 процента? Мда... чем более деградированно общество, тем тупее поступки и выборы)Кто то футболиста выбирает , кто то КВН-щика)) по приколу что ли?)
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DOCTOR PENALTY
1672169667
Всего 1% вменяемых из 2500 человек?... Аргентина - отстой.
Ответить
PFC CSKA MOSCOW
1672208194
Как же смешно наблюдать за этой истерией и разрастанием культа лео… Всю карьеру ему со всех сторон подлизывали, но то, что сейчас происходит, уже начинает вызывать отвращение
Ответить
PFC CSKA MOSCOW
1672208243
Мы в россии тоже готовы голосовать за легенду! Артём Дзюба - наш кандидат! Ура, товарищи!
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