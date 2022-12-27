Месси на выборах президента Аргентины набрал бы 43,7% голосов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси имел бы хорошие шансы стать президентом Аргентины.

По данным социологического опроса, 43,7% респондентов проголосовали бы на выборах за Месси. Против его кандидатуры выступили 37,8%.

17,5% опрошенных выбрали вариант «возможно». 1% отказался давать ответ либо сказал «не знаю».

В опросе приняли участие более 2 500 аргентинцев.

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.

Месси в решающем матче оформил дубль.

Он впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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