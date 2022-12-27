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    Месси на выборах президента Аргентины набрал бы 43,7% голосов

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси имел бы хорошие шансы стать президентом Аргентины.

    По данным социологического опроса, 43,7% респондентов проголосовали бы на выборах за Месси. Против его кандидатуры выступили 37,8%.

    17,5% опрошенных выбрали вариант «возможно». 1% отказался давать ответ либо сказал «не знаю».

    В опросе приняли участие более 2 500 аргентинцев.

    • Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.
    • Месси в решающем матче оформил дубль.
    • Он впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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    Источник: MSN

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    Сегодня, 22:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23834

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Всего 1% вменяемых из 2500 человек?... Аргентина - отстой.

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      Рейтинг: +5559

      AtticusFinch 33 минуты назад

      За человека почти всю жизнь воспитывавшегося в спортивном интернате где на первом месте были видеоигры и пинание мяча проголосовало бы 43 процента? Мда... чем более деградированно общество, тем тупее поступки и выборы)Кто то футболиста выбирает , кто то КВН-щика)) по приколу что ли?)

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