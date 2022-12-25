Тюкавин поздравил Овечкина с достижением в НХЛ: «Верим, что на такой сезон его вдохновил наш матч!»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на достижение хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Он вышел на второе место в списке снайперов НХЛ.

«Поздравляю Александра Овечкина с этим достижением. Будем верить, что на такой сезон его вдохновил в том числе и наш летний матч!

Приятно, что человек, который связан с «Динамо», разрывает целую лигу и заставляет весь мир следить за своей игрой. Верю, что он побьет рекорд Гретцки и станет лучшим снайпером НХЛ», – сказал Тюкавин.

Больше Овечкина в НХЛ забросил только Уэйн Гретцки.

Летом Овечкин поучаствовал в товарищеском матче «Динамо» против «Амкала».

Овечкин – воспитанник ХК «Динамо».

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