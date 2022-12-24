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  • «Динамо» поздравило Овечкина. Российский хоккеист стал вторым лучшим снайпером в истории НХЛ

«Динамо» поздравило Овечкина. Российский хоккеист стал вторым лучшим снайпером в истории НХЛ

24 декабря 2022, 11:31
2

«Динамо» отреагировало на достижение российского хоккеиста Александра Овечкина.

  • Капитан «Вашингтона» забил 801-ю и 802-ю шайбы в НХЛ.
  • Он вышел на 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

«Сегодня ночью Саша Овечкин оформил очередной дубль за «Вашингтон Кэпиталз» и вышел на чистое второе место в списке снайперов в истории.

Теперь у Ови на счету 802 шайбы в регулярном чемпионате НХЛ и один гол в футболе за московское «Динамо».

Только вперeд, Саша! Мы болеем за тебя», – говорится в публикации динамовцев.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (2)
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FanatSerj
1671872776
Давай Саша покажи кто в мире самый лучший хоккеист, ещё соточку надо вколотить. Динамо - лучший вратарь с Золотым мячом за всю историю, Динамо - лучший нападающий мира хоккеист - Динамо СИЛА - сила в Движении ))
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Romeo 123
1671884993
Ну и зачем здесь новость что сделал овцов?
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