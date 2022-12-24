«Динамо» поздравило Овечкина. Российский хоккеист стал вторым лучшим снайпером в истории НХЛ

«Динамо» отреагировало на достижение российского хоккеиста Александра Овечкина.
- Капитан «Вашингтона» забил 801-ю и 802-ю шайбы в НХЛ.
- Он вышел на 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Сегодня ночью Саша Овечкин оформил очередной дубль за «Вашингтон Кэпиталз» и вышел на чистое второе место в списке снайперов в истории.
Теперь у Ови на счету 802 шайбы в регулярном чемпионате НХЛ и один гол в футболе за московское «Динамо».
Только вперeд, Саша! Мы болеем за тебя», – говорится в публикации динамовцев.
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Источник: телеграм-канал «Динамо»