«Динамо» поздравило Овечкина. Российский хоккеист стал вторым лучшим снайпером в истории НХЛ

«Динамо» отреагировало на достижение российского хоккеиста Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» забил 801-ю и 802-ю шайбы в НХЛ.

Он вышел на 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

«Сегодня ночью Саша Овечкин оформил очередной дубль за «Вашингтон Кэпиталз» и вышел на чистое второе место в списке снайперов в истории.

Теперь у Ови на счету 802 шайбы в регулярном чемпионате НХЛ и один гол в футболе за московское «Динамо».

Только вперeд, Саша! Мы болеем за тебя», – говорится в публикации динамовцев.

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