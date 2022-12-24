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    «Динамо» поздравило Овечкина. Российский хоккеист стал вторым лучшим снайпером в истории НХЛ

    «Динамо» отреагировало на достижение российского хоккеиста Александра Овечкина.

    • Капитан «Вашингтона» забил 801-ю и 802-ю шайбы в НХЛ.
    • Он вышел на 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

    «Сегодня ночью Саша Овечкин оформил очередной дубль за «Вашингтон Кэпиталз» и вышел на чистое второе место в списке снайперов в истории.

    Теперь у Ови на счету 802 шайбы в регулярном чемпионате НХЛ и один гол в футболе за московское «Динамо».

    Только вперeд, Саша! Мы болеем за тебя», – говорится в публикации динамовцев.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      regerher 4 минуты назад

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      Рейтинг: +7894

      FanatSerj 41 минуту назад

      Давай Саша покажи кто в мире самый лучший хоккеист, ещё соточку надо вколотить.
      Динамо - лучший вратарь с Золотым мячом за всю историю, Динамо - лучший нападающий мира хоккеист - Динамо СИЛА - сила в Движении ))

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