Овечкин забил 802-ю шайбу в НХЛ и вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги

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Российский хоккеист Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в ворота «Виннипега» (4:1).
Это 801-я и 802-я шайбы для 37-летнего форварда. Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, обогнав Горди Хоу (801).
- Уэйн Гретцки – 894 шайбы
- Александр Овечкин – 802
- Горди Хоу – 801.
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