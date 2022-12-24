Овечкин забил 802-ю шайбу в НХЛ и вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в ворота «Виннипега» (4:1).

Это 801-я и 802-я шайбы для 37-летнего форварда. Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, обогнав Горди Хоу (801).

Уэйн Гретцки – 894 шайбы Александр Овечкин – 802 Горди Хоу – 801.

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