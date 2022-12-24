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    Овечкин забил 802-ю шайбу в НХЛ и вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги

    Российский хоккеист Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Капитан «Вашингтона» сделал дубль в ворота «Виннипега» (4:1).

    Это 801-я и 802-я шайбы для 37-летнего форварда. Он вышел на второе место среди лучших снайперов в истории лиги, обогнав Горди Хоу (801).

    1. Уэйн Гретцки – 894 шайбы
    2. Александр Овечкин – 802
    3. Горди Хоу – 801.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      regerher 2 минуты назад

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      Рейтинг: +706

      7:1 2 часа назад

      согласно википедии, гретцки завершил карьеру в 38 лет. овечкину сейчас 37. вряд ли успеет догнать. если только до 40 играть не будет.

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      Рейтинг: +52675

      MaxRnD > 7:1 2 часа назад

      Хоу 801-ю шайбу забил в 51

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      Рейтинг: +1397

      GreyDM > 7:1 18 минут назад

      У него контракт до 2026.

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      Рейтинг: +2021

      morgan59 3 часа назад

      Был бы Овечкин российским хоккеистом, забил бы он в составе Спартака,ЦСКА или другой российской команды, я бы его поздравил. А так какое мне делодо команды из Вашингтона. Вашингтон Кэпиталз двлеко не российская команда. Более того, те деньги , что он там заработал , он вывести не сможет. Либо пользуйся в Америке , либо заплати 82%, а из оставшихся выплати налоги и останется 5%. Великие наши хоккеисты это Харламов,Якушев,Кузькин,Рагулин,Мальцев, Михайлов,Петров. А Овечкин американский хоккеист и не более того

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      Рейтинг: +8672

      vladik12 > morgan59 1 час назад

      Опять бухой там?

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      Рейтинг: +2021

      morgan59 > vladik12 52 минуты назад

      Да мне глубоко наплевать на его достижения ,ради американского величия. Я живу в России и плевать с высокой колокольни на НХЛ.

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      Рейтинг: +2021

      morgan59 > vladik12 48 минут назад

      Президент Америки и вся правящая верхушка Америки и Европы четко сформулировали свои задачи:"Поработить и разорвать Россию".Я не хочу ч то бы мои внуки были рабами афроамериканцев и евогеев.

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      Рейтинг: +1397

      GreyDM > morgan59 13 минут назад

      При всём уважении к перечисленным вами легендам нашего хоккея, но скорее всего и они стали бы, как вы выразились, "американскими хоккеистами", если бы была возможность, и не было бы страха.

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      Рейтинг: +1216

      ARSteven89 3 часа назад

      Жаль, что Кузнецов не стал забивать в пустые, когда Овечкин ему выложил. Мы всей Челябинской областью радуемся каждому голу Куззи, а Овечкин итак побьёт рекорд Гретцки!

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      Рейтинг: +863

      talgatnurzhanov2006 3 часа назад

      Почему здесь никто не пишет причем здесь футбол? Как обычно любят писать.

      0
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      Рейтинг: +2059

      Bozigit 4 часа назад

      Поздравляю! Желаю первое занять

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      Рейтинг: +125

      odessakmv 4 часа назад

      что важнее в современном спорте: сам спорт (в данном случае хоккей) или бизнес???? ответ четко показывает менеджмент ВашиКов бизнес важнее спорта!!! Работа клуба по "всем фронтам" на рекорды Ови важнее занятого места....

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      Рейтинг: +52675

      MaxRnD > odessakmv 4 часа назад

      после 800-й он несколько игр (почти 2 недели) не мог забить, так что не надо "лохматить бабушку" со своими теориями заговоров

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