Лукашенко назвал сборную, за которую болел на ЧМ-2022

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кого поддерживал на чемпионате мира в Катаре.

«Я всегда болею за Бразилию, а потом за Аргентину. У них это даже не философия. У них это что-то святое. Они все в футболе», – заявил Лукашенко.

Аргентина стала победителем ЧМ-2022.

Бразилия вылетела из турнира на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии в серии пенальти.

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