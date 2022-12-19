На Месси за ночь подписалось 40 миллионов человек в инстаграме*

Победа на ЧМ-2022 повысила интерес к нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси в соцсетях.

За ночь после победы Аргентины над Францией в финале турнира на инстаграм (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) 35-летнего аргентинца подписались 40 миллионов человек.

Месси вышел на второе место по числу подписчиков в соцсети, набрав 398 миллионов подписчиков. Только у форварда сборной Португалии Криштиану Роналду подписчиков больше – 518 миллионов.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Месси признан лучшим игроком турнира. Он впервые в карьере выиграл ЧМ-2022.

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