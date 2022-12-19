«Барселона» одним словом отреагировала на победу Месси на ЧМ-2022

«Барселона» опубликовала в соцсетях пост, посвященный чемпионству сборной Аргентины.

«Гордимся», – говорится в публикации каталонцев с фотографиями Лионеля Месси, у которого в руках кубок мира.

В финале ЧМ-2022 аргентинцы по пенальти победили Францию.

Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.

Форвард большую часть карьеры провел в «Барсе». В 2021 году он ушел в «ПСЖ».

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