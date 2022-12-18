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    Маттеус назвал игрока тысячелетия

    Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус считает аргентинца Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

    «Месси своей игрой доставляет удовольствие на протяжении последних 17-18 лет. Это футболист тысячелетия», – сказал Маттеус.

    • Месси в 18:00 по Москве начнет свой 1-й финал чемпионата мира – против Франции.
    • У Месси 7 «Золотых мячей».
    • Месси брал со сборной Аргентины Кубок Америки в прошлом году.

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    Источник: Bild

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