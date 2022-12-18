Маттеус назвал игрока тысячелетия

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус считает аргентинца Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

«Месси своей игрой доставляет удовольствие на протяжении последних 17-18 лет. Это футболист тысячелетия», – сказал Маттеус.

Месси в 18:00 по Москве начнет свой 1-й финал чемпионата мира – против Франции.

У Месси 7 «Золотых мячей».

Месси брал со сборной Аргентины Кубок Америки в прошлом году.

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