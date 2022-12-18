Погба обратился к сборной Франции перед финалом ЧМ-2022

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба обратился к сборной Франции перед финалом чемпионата мира-2022 против Аргентины.

«Парни, отлично. Второй раз в финале чемпионата мира. Передаю вам поддержку и силу.

Помните: финалы не играются, а выигрываются! Желаю всего лучшего. Удачи! Вперед, Франция», – сказал Погба, который пропустил турнир из-за травмы.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию. Начало – в 18:00 по Москве.

Франция может выиграть 2-й ЧМ подряд.

Аргентина не брала чемпионат мира с 1986 года.

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