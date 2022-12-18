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    Погба обратился к сборной Франции перед финалом ЧМ-2022

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба обратился к сборной Франции перед финалом чемпионата мира-2022 против Аргентины.

    «Парни, отлично. Второй раз в финале чемпионата мира. Передаю вам поддержку и силу.

    Помните: финалы не играются, а выигрываются! Желаю всего лучшего. Удачи! Вперед, Франция», – сказал Погба, который пропустил турнир из-за травмы.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию. Начало – в 18:00 по Москве.
    • Франция может выиграть 2-й ЧМ подряд.
    • Аргентина не брала чемпионат мира с 1986 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23790

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Ещё один "великий" вылез, бл***!

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