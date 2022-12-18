Обладатели «Золотого мяча» редко выигрывают ЧМ. Последний раз футболист собрал обе награды 16 лет назад

Аргентина и Франция зарубятся в финале турнира. И в заявке обеих команд есть обладатели «Золотого мяча». Если с Лионелем Месси все понятно (он точно сыграет в этом матче), то Карим Бензема пропустит его из-за травмы.

Сейчас медиа и фанаты со всего мира ставят вопрос в таком формате: сможет ли Лионель Месси взять турнир. Шансы есть, но для обладателей «Золотых мячей» чемпионат мира – это всегда не очень фартовый турнир.

Какие обладатели «Золотого мяча» и близко не доходили до победы на ЧМ?

Таких очень-очень много: Стэнли Мэтьюз, Альфредо Ди Стефано, Луис Суарес, Омар Сивори, Лев Яшин, Денис Лоу, Флориан Альберт, Джордж Бест, Олег Блохин, Кевин Киган, Игорь Беланов, Рууд Гуллит, Марко Ван Бастен, Христо Стоичков, Джордж Веа, Маттиас Заммер, Луиш Фигу, Майкл Оуэн, Павел Недвед, Андрей Шевченко, Криштиану Роналду, Карим Бензема.

А есть те, кто был близки? Да, в этом списке те, кто дошел до медалей ЧМ:

Раймон Копа (бронза-1958);

Йозеф Масопуст (серебро-1962);

Эйсебио (бронза-1966);

Джанни Ривера (серебро-1970);

Йохан Кроифф (серебро-1974);

Карл-Хайнц Румменигге (серебро-1982 и серебро-1986);

Мишель Платини (бронза-1986);

Жан-Пьер Папен (бронза-1986);

Роберто Баджо (бронза-1990, серебро-1994);

Лионель Месси (серебро-2014);

Лука Модрич (серебро-2018 и бронза-2022).

А есть обладатели «Золотого мяча», которые побеждали на чемпионатах мира?

Конечно. Таких 11 человек:

1. Бобби Чарльтон. Победил на ЧМ и взял «Золотой мяч» в 1966-м. В декабре того года он сказал: «Ну, если каждый год моей карьеры будет таким, то я буду только очень рад.

2. Герд Мюллер. У него две медали ЧМ. Первую он получил в 1970-м – тогда была бронза. Вторая – в 1974-м, и уже золотая. Кстати, «Золотой мяч» он получил в год бронза на чемпионате мира.

3. Франц Беккенбауэр. По медалям за ЧМ ситуация та же, что и у Мюллера. По «Золотым мячам» у него все же есть численное преимущество – получал их в 1972 и 1976 годах.

4. Паоло Росси. Получил «Золотой мяч» в год победы на ЧМ – В 1982-м. Тогда сказал, что успехи в «Ювентусе» и в сборной синонимичны, поэтому вряд ли до конца карьеры уйдет из двух команд. В 1986 году Росси завершил карьеру в сборной – за год до конца игровой в целом. Ну а до этого момента успел поиграть еще в «Милане» и «Вероне».

5. Лотар Маттеус. На третью попытку (после двух бронз: 1982 и 1986) все же взял чемпионат мира (1990). В том же году выиграл и «Золотой мяч».

6. Роналдо. На две победы на чемпионатах мира (1994 и 2002) у него два «Золотых мяч». Первый взял в 1997-м, второй – в 2002-м.

7. Зинедин Зидан. У него две медали на ЧМ: золото в 1998-м и серебро в 2006-м, который стал последним в его карьере. А «Золотой мяч» Зидан выигрывал в 1998 году.

8. Ривалдо. Победитель ЧМ-2002 (плюс серебро-1998) и обладатель «Золотого мяча»-1999.

9. Кака. Победитель ЧМ-2002, обладатель «Золотого мяча»-2007.

10. Роналдиньо. По чемпионатам мира ситуация такая же, как и у Кака. «ЗМ» он брал в 2005 году.

11. Фабио Каннаваро. В 2006 году Италия выиграла ЧМ в Германии – тогда же он был капитаном сборной и позже получил «Золотой мяч».

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Фото: XinHua, AFLO, www.imago-images.de/Global Look Press