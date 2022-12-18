Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Обладатели «Золотого мяча» редко выигрывают ЧМ. Последний раз футболист собрал обе награды 16 лет назад

Обладатели «Золотого мяча» редко выигрывают ЧМ. Последний раз футболист собрал обе награды 16 лет назад

18 декабря 2022, 16:25
9

Аргентина и Франция зарубятся в финале турнира. И в заявке обеих команд есть обладатели «Золотого мяча». Если с Лионелем Месси все понятно (он точно сыграет в этом матче), то Карим Бензема пропустит его из-за травмы.

Сейчас медиа и фанаты со всего мира ставят вопрос в таком формате: сможет ли Лионель Месси взять турнир. Шансы есть, но для обладателей «Золотых мячей» чемпионат мира – это всегда не очень фартовый турнир.

Какие обладатели «Золотого мяча» и близко не доходили до победы на ЧМ?

Таких очень-очень много: Стэнли Мэтьюз, Альфредо Ди Стефано, Луис Суарес, Омар Сивори, Лев Яшин, Денис Лоу, Флориан Альберт, Джордж Бест, Олег Блохин, Кевин Киган, Игорь Беланов, Рууд Гуллит, Марко Ван Бастен, Христо Стоичков, Джордж Веа, Маттиас Заммер, Луиш Фигу, Майкл Оуэн, Павел Недвед, Андрей Шевченко, Криштиану Роналду, Карим Бензема.

А есть те, кто был близки? Да, в этом списке те, кто дошел до медалей ЧМ:

  • Раймон Копа (бронза-1958);
  • Йозеф Масопуст (серебро-1962);
  • Эйсебио (бронза-1966);
  • Джанни Ривера (серебро-1970);
  • Йохан Кроифф (серебро-1974);
  • Карл-Хайнц Румменигге (серебро-1982 и серебро-1986);
  • Мишель Платини (бронза-1986);
  • Жан-Пьер Папен (бронза-1986);
  • Роберто Баджо (бронза-1990, серебро-1994);
  • Лионель Месси (серебро-2014);
  • Лука Модрич (серебро-2018 и бронза-2022).

А есть обладатели «Золотого мяча», которые побеждали на чемпионатах мира?

Конечно. Таких 11 человек:

1. Бобби Чарльтон. Победил на ЧМ и взял «Золотой мяч» в 1966-м. В декабре того года он сказал: «Ну, если каждый год моей карьеры будет таким, то я буду только очень рад.

2. Герд Мюллер. У него две медали ЧМ. Первую он получил в 1970-м – тогда была бронза. Вторая – в 1974-м, и уже золотая. Кстати, «Золотой мяч» он получил в год бронза на чемпионате мира.

3. Франц Беккенбауэр. По медалям за ЧМ ситуация та же, что и у Мюллера. По «Золотым мячам» у него все же есть численное преимущество – получал их в 1972 и 1976 годах.

4. Паоло Росси. Получил «Золотой мяч» в год победы на ЧМ – В 1982-м. Тогда сказал, что успехи в «Ювентусе» и в сборной синонимичны, поэтому вряд ли до конца карьеры уйдет из двух команд. В 1986 году Росси завершил карьеру в сборной – за год до конца игровой в целом. Ну а до этого момента успел поиграть еще в «Милане» и «Вероне».

5. Лотар Маттеус. На третью попытку (после двух бронз: 1982 и 1986) все же взял чемпионат мира (1990). В том же году выиграл и «Золотой мяч».

6. Роналдо. На две победы на чемпионатах мира (1994 и 2002) у него два «Золотых мяч». Первый взял в 1997-м, второй – в 2002-м.

7. Зинедин Зидан. У него две медали на ЧМ: золото в 1998-м и серебро в 2006-м, который стал последним в его карьере. А «Золотой мяч» Зидан выигрывал в 1998 году.

8. Ривалдо. Победитель ЧМ-2002 (плюс серебро-1998) и обладатель «Золотого мяча»-1999.

9. Кака. Победитель ЧМ-2002, обладатель «Золотого мяча»-2007.

10. Роналдиньо. По чемпионатам мира ситуация такая же, как и у Кака. «ЗМ» он брал в 2005 году.

11. Фабио Каннаваро. В 2006 году Италия выиграла ЧМ в Германии – тогда же он был капитаном сборной и позже получил «Золотой мяч».

Тексты по теме:

У Месси будет вторая попытка взять ЧМ, а как он пережил поражение в 2014-м: много общался с Суаресом, оградился от журналистов и изменил отпуск

Медиа обсуждали возможную игру Бензема в финале ЧМ. Но все сложно: он обиделся на Дешама и отклонил приглашение Макрона посмотреть с ним матч

Верите в победу Месси и Аргентины? Забирайте бесплатный бонус в 2000 рублей и ставьте на них

Фото: XinHua, AFLO, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Аргентина Франция Месси Лионель
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1671351788
Про Кака цифирки надо поправить, "ЧМ 2022 год"
Ответить
portero
1671352492
Из суеверия французы или лично Дешам, не взяли Бензема? Будем посмотреть поможет им это... Надеюсь фортуна отвернётся от них!!!!
Ответить
Дядя Серёжа
1671353094
В общем набралась футбольная команда, Яшина им не хватает...
Ответить
selkoka
1671364879
Луис Суарез? (со ссылкой на ныняшнего уругвайца)? Обладатель мяча?
Ответить
mihail200606
1671365647
Месси мог бы красиво уйти после выигранного финала,закончить карьеру вообще.. королём. уже бесспорно.и пока что быть недостижимым ни для кого,Кристине можно сразу тоже заканчивать...но на самом деле не хотелось бы такого развития событий. Хочется ,чтобы выиграл и ещё играл..и закончил в барсе..
Ответить
lNeTl
1671374249
Чем больше говорят об Аргентине, тем меньше верится в её победу.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
6
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
11
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
15
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
30
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
15:43
1
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
15:34
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+