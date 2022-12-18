У Месси будет вторая попытка взять ЧМ, а как он пережил поражение в 2014-м: много общался с Суаресом, оградился от журналистов и изменил отпуск

18 декабря Аргентина сыграет с Францией в финале чемпионата мира в Катаре. Для лидера аргентинцев, Лионеля Месси, это будет вторая попытка завоевать трофей. Первая произошла в 2014 году, закончилось победой Германии благодаря голу Марио Гетце и вот такими грустными фотографиями:

Но как Месси переживал это поражение: что говорил, что с ним было и кто помогал.

«Я помню только один матч – финал». Как Месси вспоминал то поражение

Вот несколько его цитат:

• Фраза из 2018-го: «Спустя пару лет после ЧМ-2014 я пролистывал соцсети и увидел вопрос фаната о нашем матче в группе. Я не мог вспомнить, что у нас вообще была такая игра. Я просто знал: Аргентина проиграла в финале Германии – все, что было раньше, вышибло из памяти. Я помнил только один матч – финал».

• Еще одна фраза из 2018-го: «Я все еще вспоминаю моменты в финале-2014 и думаю: «А что, если бы я тогда бил по мячу по-другому, поставил ногу иначе. Все могло быть иначе, но уже ничего не изменить, но я все еще виню себя. Я был недостаточно силен, чтобы помочь Аргентине».

• Вот слова, которые Месси произнес перед началом ЧМ-2018: «Да, я видел, те фотографии, где прохожу мимо кубка мира. Мне тяжело смотреть. Я уничтожаю себя мыслью, что тогда мог сделать счастливее миллионы людей. Вместо этого они получили огромное разочарование. А я – пустоту в душе».

• «После поражения от Германии я полтора часа обсуждал будущее с Алехандро Сабельей. Я плакал, я подвел свою страну – он утешал и говорил, что дело не только во мне. Тогда я пообещал ему, что исправлюсь и сделаю все, чтобы закрыть долг перед Аргентиной».

• Про поддержку семьи: «Мне нужно быть сильным, потому что от меня ждут этого фанаты. С другой стороны, какое-то время даже хотел забыть о футболе, но мне помогала семья. Без нее я бы просто уничтожил себя негативными мыслями».

Как на самом деле Месси переживал провал: бессонные ночи, долгие разговоры с Суаресом

Месси действительно вел себя стойко на публике и не показывал эмоции – лишь говорил, что это был сложный этап, который важно пережить. На самом деле моральное состояние было сильно хуже. Изначально он планировал отпуск на Ибице с партнерами по «Барселоне». Но в итоге изменил планы и уехал в Буэнос-Айрес, где провел некоторое время с семьей. И только после этого уехал в Испанию.

В 2017-м у Антонеллы Рокуццо, жены Месси, спрашивали о его состоянии после проигранного финала. Антонелла особо ничего не сказала, но подтвердила большое расстройство мужа:

«Лео, конечно, был очень расстроен. До отпуска у нас, насколько я помню, было запланирована съемка для какого-то канала. Лео сам попросил перенести ее на неопределенное время. Он стойко принял поражение, но в его голосе некоторое время проскакивала нервозность. Но Лео предпочитает молчать, а не выплескивать эмоции. В этом его особенность: даже в тяжелые моменты он не может позволить себе повысить голос».

В интервью AS посреди сезона-2014/15 он рассказал, что уже восстановился и пришел в норму – и даже сосредоточился на успехах «Барселоны». Но Месси добавил: «Этот матч стоил мне нормального здорового сна. Летом были ночи, когда я не мог сомкнуть глаз: я много думал о нем. То же самое было и в начале сезона – на предсезонке я никак не мог разыграться. Кто помог? Здесь все ожидаемо: жена, дети, семья, друзья и Луис Энрике. Он шикарный психолог, который умеет подбирать слова».

Вот еще некоторая информация о восстановлении Месси:

Marca писала, что определенная роль в этом сыграл досталась Луису Суаресу. Они жили в одном номере в отеле, когда ездили на выездные встречи, и много обсуждали чемпионат мира»;

Еще один человек, который помог Месси – ассистент Энрике Хуан Карлос Унсуэ, который тоже много общался с ним после старта сезона;

Вот слова Жерара Пике: «Лео пережил тяжелейшее потрясение, как и вся Аргентина. Знаю, что он намеренно отказался от общения с журналистами, чтобы избежать скандалов, ссор и каких-то срывов со своей стороны. На пару недель после чемпионата мира он определил четкий круг для общения, в которых из «Барсы» входили только тренеры, некоторые руководители, я и Серхио [Бускетс]».

В ноябре-2014 El Mundo Deportivo попросило Месси прокомментировать состояние. Его ответ: «Я в порядке. Потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. Этот матч оставил на сердце огромный шрам, но даже это поражение не стоит того, чтобы думать о нем постоянно и наносить ущерб «Барселоне».

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Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua, ZUMAPRESS/Global Look Press