Медиа обсуждали возможную игру Бензема в финале ЧМ. Но все сложно: он обиделся на Дешама и отклонил приглашение Макрона посмотреть с ним матч

У Карима Бензема странный год: успех «Реала» (победа в Лиге чемпионов) эффектно дополнилась «Золотым мячом». Для приумножения достижений нужно было успешное выступление на чемпионате мира в Катаре, но этого не случилось.

Карим Бензема пропустил весь турнир из-за травмы, а его вероятное участие в финале было главной темой сплетен последних дней. Но, кажется, он не приедет на стадион даже как зритель.

Напомните, почему Бензема не сыграл на чемпионате мира в Катаре?

За несколько дней до начала ЧМ-2022 у Бензема начались неприятности со здоровьем на тренировках. Сначала он отрицал глобальность проблемы, чуть позже – говорил, что к старту турнира будет готов. А 20 ноября Франция объявила, что Бензема пропустит ЧМ в Катаре.

Реакции:

Бензема: «Я никогда в жизни не сдавался. Но сегодня вечером я должен думать о команде – я всегда так поступал. Разум подсказывает мне, что нужно уступить свое место кому-то, кто поможет нашей команде провести отличный чемпионат мира. Спасибо всем вам за слова поддержки»;

Дидье Дешам: «Я крайне огорчен из-за Карима, который сделал этот чемпионат мира своей главной целью».

Сначала была информация, что Антони Марсьяль заменит Бензема в заявке французов. Чуть позже это опроверг Дешам: он никого не вызвал на место Бензема – оставил его в заявке, хотя знал, что тот не сыграет в Катаре. Свое решение Дешам объяснил так:

«25 игроков нам достаточно. Никаких больше изменений не будет. В лице тех футболистов, которые сейчас с нами, мы имеем все, что нам нужно».

Здесь важно понимать: Бензема точно получит медаль. Какую – в зависимости от результата финала Аргентины и Франции. При этом Бензема может и сыграть, потому что место в заявке осталось за ним. Кстати, на командную фотографию он тоже попал.

Правда ли, что Бензема будет на скамейке Франции в день финала и даже выйдет на поле?

Вряд ли. Стороны (то есть Дешам, Федерация футбола Франции и Бензема) никак не комментируют эту историю, а инсайды говорят об обратном. За последние пару недель об игре Бензема на ЧМ-2022 высказались миллион источников. Мы возьмем данные только от достаточно популярных и надежных:

• Журналисты La 1ere писали, что Бензема после 20 ноября уехал в отпуск на остров Реюньон в Индийском океане. Фото тоже было.

• 10 декабря, официальный сайт «Реала»: Бензема тренируется в расположении команды.

• RMC писал следом, что у «Реала» есть договоренность с Бензема отпустить его в сборную, если ему позволит здоровье.

• Ближе к финалу французские медиа писали, что у Бензема напряженные отношения с Дешамом. После травмы Дешам намекнул ему, что придется уехать из сборной. До этого был инсайд, что Бензема задело, что тренер не поздравил его за выигрыш «Золотого мяча».

Инсайды, возможно, врут, но несколько французских источников говорили, что атмосфера в раздевалке сборной Франции после отъезда Бензема стала лучше.

• 17 декабря, за день до финала ЧМ-2022, журналисты прямо спросили Дидье Дешама о приглашении Бензема. Кажется, ему не понравился вопрос – раздраженный ответ:

«Если я не отвечу, вы скажете, что я разозлился. Мне придется пояснить. Перед турниром было несколько травмированных игроков. Карим был в их числе. С того момента я мог рассчитывать на 24 игроков – и вопрос, думаю, не очень приличный в адрес тех, кто пропустил ЧМ. Я не занимаюсь приглашением травмированных или бывших игроков сборной. Кто-то из них будет на трибунах, кто-то не приедет, я не знаю».

• Добивает поток информации инсайд ESPN. По данным источника, Бензема получил приглашение посмотреть финал ЧМ-2022 с трибун лично от президента Франции Эммануэля Макрона. Бензема отказался.

Сам Бензема параллельно с появлением всех слухов в соцсетях выкладывал массу фотографий с «Золотым мячом» или просто фото с загадочными постами, которые вроде бы намекают на что-то.

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Фото: www.imago-images.de/Global Look Press