Гендиректор «Зенита» объяснил, почему будет болеть за Аргентину в финале ЧМ-2022

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что поддержит Аргентину в финале чемпионата мира против Франции.

– На чьей стороне будут ваши симпатии в финале ЧМ-2022?

– Буду болеть за сборную Аргентины, там играет Леандро Паредес. Но хочу пожелать всем хорошего футбола.

Аргентина и Франция встретятся сегодня.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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