Гендиректор «Зенита» объяснил, почему будет болеть за Аргентину в финале ЧМ-2022

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что поддержит Аргентину в финале чемпионата мира против Франции.
– На чьей стороне будут ваши симпатии в финале ЧМ-2022?
– Буду болеть за сборную Аргентины, там играет Леандро Паредес. Но хочу пожелать всем хорошего футбола.
- Аргентина и Франция встретятся сегодня.
- Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «Матч ТВ»