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    Гендиректор «Зенита» объяснил, почему будет болеть за Аргентину в финале ЧМ-2022

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что поддержит Аргентину в финале чемпионата мира против Франции.

    – На чьей стороне будут ваши симпатии в финале ЧМ-2022?

    – Буду болеть за сборную Аргентины, там играет Леандро Паредес. Но хочу пожелать всем хорошего футбола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5016

      ААМ 19 минут назад

      Два бывших и нынешних игрока "Зенита" получат медали.

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