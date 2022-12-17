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    Экс-тренер «Тамбова» может стать гендиректором «Рубина»

    Эдуард Сафонов близок к назначению на пост генерального директора «Рубина».

    Казанский клуб планирует объявить о возвращении 51-летнего специалиста до конца года.

    «Разговор о кандидатуре Сафонова ведется на самом серьезном уровне. В его пользу много факторов.

    Начиная от того, что он является воспитанником «Рубина», и заканчивая тем, что казанцы в 2002 году уже выходили из Первой лиги в РПЛ, когда Сафонов занимал должность технического директора в клубе.

    Позже в качестве управленца в разные годы он выводил в РПЛ нижегородскую «Волгу» и дважды «Оренбург».

    Положительный опыт решения задачи может стать ключевым моментом, так как в Казани хотят как можно быстрее вернуться в РПЛ.

    Назначение может состояться до конца 2022 года», – сообщил источник «Матч ТВ».

    • Сафонов работал в «Рубине» до 2005 года.
    • В 2020-м он входил в тренерский штаб «Тамбова».
    • Казанцы с 37 очками идут на 3-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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