Экс-тренер «Тамбова» может стать гендиректором «Рубина»

Эдуард Сафонов близок к назначению на пост генерального директора «Рубина».

Казанский клуб планирует объявить о возвращении 51-летнего специалиста до конца года.

«Разговор о кандидатуре Сафонова ведется на самом серьезном уровне. В его пользу много факторов.

Начиная от того, что он является воспитанником «Рубина», и заканчивая тем, что казанцы в 2002 году уже выходили из Первой лиги в РПЛ, когда Сафонов занимал должность технического директора в клубе.

Позже в качестве управленца в разные годы он выводил в РПЛ нижегородскую «Волгу» и дважды «Оренбург».

Положительный опыт решения задачи может стать ключевым моментом, так как в Казани хотят как можно быстрее вернуться в РПЛ.

Назначение может состояться до конца 2022 года», – сообщил источник «Матч ТВ».

Сафонов работал в «Рубине» до 2005 года.

В 2020-м он входил в тренерский штаб «Тамбова».

Казанцы с 37 очками идут на 3-м месте в Первой лиге.

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