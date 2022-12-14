Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результаты сборной Марокко на ЧМ-2022.

Марокко вышло в полуфинал турнир.

Сегодня марокканцы сыграют с Францией за выход в финал ЧМ-2022.

«Бомбардир» проведет текстовый онлайн.

– Когда-то чемпионаты мира задавали тренды развития футбола – по ним мерили, как дальше играть. Сейчас уже нельзя так сказать?

– Можно. Считаю, чемпионат мира по-прежнему задает тренды, ставит вопросы и отвечает на них. Наверное, в тактике увидишь немного нового. Интереснее понять, почему у одних команд складывается, а у других – нет. Меня, например, очень занимает вопрос, как Марокко прошло так далеко. Это ведь явление!

– И как?

– Во-первых, команда физически очень сильно подготовлена. Во-вторых, тренер (Валид Реграги) – человек, который полностью реализовывает сильные качества игроков.

Допустим, большинство команд разыгрывает мяч от вратаря, это сейчас модно. А он футболистам, думаю, говорит: «Не разыгрывайте, играйте в длинную, зацепитесь за этот мяч». При этом новом поветрии сколько команд организовали голов в собственные ворота? А у Марокко – за весь турнир один пропущенный мяч, и тот автогол с Канадой.

Просто тренер Марокко этого не делает, потому что реально смотрит на вещи. Хотя сейчас по-любому жизнь заставляет с детско-юношеского футбола воспитывать центральных защитников, которые должны быть более техничными, чем раньше. Если не сказать, что очень техничными, потому что много игры и развития атаки идет через них.

Но не совсем согласен с тем, что нужно только разыгрывать от вратаря, потому что так команда, которая против тебя больше прессингует, имеет больше шансов забить – и забить быстро, что мы и видим на чемпионате мира. Нужно определиться, кто в состоянии это делать. Наверное, периодически это оправданная практика – но не постоянно.

– Что еще можно почерпнуть у Марокко?

– Еще один очень важный момент – правильно в интервью тренер марокканцев сказал, что за владение мячом очков не начисляют. Я с ним на сто процентов согласен! Правильно говорит!

Можно на своей территории мяч держать 90 минут, а моменты будут, наоборот, у другой команды. Для одной команды это по подбору игроков может подходить, для другой – нет. А то у нас уже говорят, что тот, кто разыгрывает короткими передачами от своих ворот, играет в атакующий футбол.

Я бы не стал так говорить. Чтобы оттуда еще дойти до чужих ворот, нужно много времени.

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