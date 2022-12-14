Болельщик из Москвы приехал на полуфинал ЧМ-2022 в футболке Акинфеева с ЧМ-2018

Российский болельщик Артур посетил матч 1/2 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией (3:0) в оригинальной футболке сборной России с фамилией Игоря Акинфеева.

В этой футболке вратарь играл на чемпионате мира-2018 против Египта (3:1).

«Меня зовут Артур, я из Москвы. Приехал вчера. Две недели назад я не планировал, что окажусь здесь. Буквально вчера у меня еще не было билета. Но это не проблема для меня.

Я вообще любитель все находить и доставать в последний момент. Этот раз не исключение. Рад, что сюда попал. Приехал на неделю, до финала. Думаю, окажусь на всех матчах, которые остались. Такой план.

Футболка Акинфеева досталась мне, как одному из московских коллекционеров. Знакомый предложил обменять, на что я с радостью согласился.

Причем, у меня был вариант с футболкой Марио Фернандеса с матча Россия – Хорватия, но, к сожалению, я о ней забыл и ее перехватил другой человек.

Была еще футболка Дзюбы с матча Россия – Испания, но решил, что футболка Акинфеева максимально вольется в эту атмосферу», – сказал болельщик.

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