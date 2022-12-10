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    Экс-вратарь системы «Локомотива» избит в Москве

    Бывший вратарь фарм-клуба «Локомотива» «Казанка» Александр Касьяненко избит в Москве.

    «Инцидент произошел 22 ноября возле магазина на Домодедовской улице. 20-летний спортсмен получил сильный удар по лицу от мужчины. После этого ему понадобилась медицинская помощь.

    8 декабря Касьяненко обратился в правоохранительные органы с заявлением. Было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

    Полиция установила личность нападавшего. Им оказался 27-летний Руслан Ш.» – написал источник.

    • Касьяненко стоит 150 тысяч евро.
    • Игрок сейчас без команды.
    • Футбольное образование игрок получил в системе «Локомотива».

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    Источник: «Известия»

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