Экс-вратарь системы «Локомотива» избит в Москве

Бывший вратарь фарм-клуба «Локомотива» «Казанка» Александр Касьяненко избит в Москве.
«Инцидент произошел 22 ноября возле магазина на Домодедовской улице. 20-летний спортсмен получил сильный удар по лицу от мужчины. После этого ему понадобилась медицинская помощь.
8 декабря Касьяненко обратился в правоохранительные органы с заявлением. Было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).
Полиция установила личность нападавшего. Им оказался 27-летний Руслан Ш.» – написал источник.
- Касьяненко стоит 150 тысяч евро.
- Игрок сейчас без команды.
- Футбольное образование игрок получил в системе «Локомотива».
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Источник: «Известия»