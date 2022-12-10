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    Булыкин назвал лучший матч ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какую игру считает лучшей на чемпионате мира в Катаре.

    «Матч Нидерланды – Аргентина пока лучший на ЧМ-2022. Думаю, он многим понравился и по интриге, и по тому, как складывалась игра.

    Гол на последних секундах мог стать переломным, но аргентинцы дожали и взяли своe.

    Нидерланды необычно разыграли штрафной на последних секундах – все ждали удара. А тут разыграли и забили.

    Показали, что даже на последних секундах сохраняют холодную голову и концентрацию», – заявил Булыкин.

    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2.
    • Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.
    • В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.

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    Источник: «Чемпионат»

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