Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какую игру считает лучшей на чемпионате мира в Катаре.

«Матч Нидерланды – Аргентина пока лучший на ЧМ-2022. Думаю, он многим понравился и по интриге, и по тому, как складывалась игра.

Гол на последних секундах мог стать переломным, но аргентинцы дожали и взяли своe.

Нидерланды необычно разыграли штрафной на последних секундах – все ждали удара. А тут разыграли и забили.

Показали, что даже на последних секундах сохраняют холодную голову и концентрацию», – заявил Булыкин.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2.

Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.

В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.

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