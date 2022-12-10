Вегхорст установил рекорд сборной Нидерландов

Нападающий сборной Нидерландов Вут Вегхорст оформил дубль в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Аргентины.
Вегорст стал первым нидерландцем в истории, оформившим дубль после выхода на замену в матче ЧМ.
- 30-летний форвард выступает за «Бешикташ».
- Нидерланды по ходу встречи уступали Аргентине 0:2.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Лусаиле.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: телеграм-канал Opta