Вегхорст установил рекорд сборной Нидерландов

Нападающий сборной Нидерландов Вут Вегхорст оформил дубль в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Аргентины.

Вегорст стал первым нидерландцем в истории, оформившим дубль после выхода на замену в матче ЧМ.

30-летний форвард выступает за «Бешикташ».

Нидерланды по ходу встречи уступали Аргентине 0:2.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Лусаиле.

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