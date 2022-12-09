Журналист Морган опроверг три новости о Роналду

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал последние новости, связанные с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии». «Роналду оскорбил болельщиков и партнеров по команде после матча Португалия – Швейцария». «Роналду угрожал покинуть чемпионат мира после того, как его не выпустили в стартовом составе».

Все это ложь. Неудивительно, что у него такое плохое мнение о СМИ», — написал Морган в соцсетях.

37-летний Роналду – свободный агент.

«МЮ» расторг контракт с португальцем после скандального интервью, которое он дал как раз Моргану.

Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить португальцу 200 миллионов евро в год.

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