Журналист Морган опроверг три новости о Роналду

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал последние новости, связанные с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии». «Роналду оскорбил болельщиков и партнеров по команде после матча Португалия – Швейцария». «Роналду угрожал покинуть чемпионат мира после того, как его не выпустили в стартовом составе».
Все это ложь. Неудивительно, что у него такое плохое мнение о СМИ», — написал Морган в соцсетях.
- 37-летний Роналду – свободный агент.
- «МЮ» расторг контракт с португальцем после скандального интервью, которое он дал как раз Моргану.
- Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить португальцу 200 миллионов евро в год.
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Источник: «Бомбардир»