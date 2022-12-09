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    Журналист Морган опроверг три новости о Роналду

    Британский журналист Пирс Морган прокомментировал последние новости, связанные с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии». «Роналду оскорбил болельщиков и партнеров по команде после матча Португалия – Швейцария». «Роналду угрожал покинуть чемпионат мира после того, как его не выпустили в стартовом составе».

    Все это ложь. Неудивительно, что у него такое плохое мнение о СМИ», — написал Морган в соцсетях.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • «МЮ» расторг контракт с португальцем после скандального интервью, которое он дал как раз Моргану.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить португальцу 200 миллионов евро в год.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23723

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А кто в это верил?... Поднимите руки!

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      Рейтинг: +286

      эд100 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      поверь, придурков хватает. я вообще стараюсь всё пропускать мимо, т.к. одни хайпажоры везде. удивляют российские сми, которые с радостью перепечатывают весь этот бред нам. ни кому веры нет!

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