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    Россия обменяла американскую баскетболистку Грайнер на Виктора Бута

    Россия и США произвели обмен заключенными.

    Российская сторона отдала баскетболистку Бриттни Грайнер, американская – предпринимателя Виктора Бута.

    Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

    • Бут был осужден в США на 25 лет по обвинению в торговле оружием.
    • Грайнер в августе приговорили к 9 годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.

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    Источник: МИД России

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4129

      Питерский князь 58 минут назад

      Это последние высеры Байдена.
      Людям надо что-то впарить.
      Идет *****, а чудо Байден вытаскивает наркоманы. Скоро доллар превратится в туалетную бумагу, а Байден герой!
      :))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3914

      raritet 1 час назад

      Тоже ведь ,кто то болел за Бута, кто то за баскетболистку. Ну тут, судя по рисунку игры , Бут выиграл..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5933

      rash1959 1 час назад

      Всё отребье в гости к нам...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +362

      Болотоход 1 час назад

      Как там галкин поживает???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20108

      Persona_non_Grata > Болотоход 1 час назад

      За Галкина не волнуйся - у него то как раз всё в порядке ( я так думаю )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1486

      zarsm 1 час назад

      Бари Алибасов флиртует с Машей Распутиной: «Помню нашу первую встречу, я ущипнул тебя за жопу»

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +807

      Fialet 1 час назад

      Весьма показательно. Штаты спасают спортсменку, а Россия предпринимателя, то есть почти наверняка ворюгу.
      Ну и какое будущее у этой страны?

      5
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      Рейтинг: +5494

      AtticusFinch > Fialet 1 час назад

      Штаты спасают не спортсменку, а чернокожую лезбуху спортсменку - вот в чем вся соль! А наши спасают Оружейного барона номер один , видимо в свете некоторых событий каждый спас то, что ему в данный момент нужнее!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +20108

      Persona_non_Grata > AtticusFinch 58 минут назад

      Это для тебя люди делятся на категории, а для некоторых - это просто граждане страны ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18406

      Cleaner 1 час назад

      А где в этой новости ФУТБОЛ???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5919

      GoldPlayFIFARus9 > Cleaner 1 час назад

      Ну.... В Абу Даби. Там же тоже играют в футбол?

      2
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      Рейтинг: +109

      Однажды > Cleaner 26 минут назад

      Ты глазенки то открой пошире. Написано было --- Оффтоп.
      Сразу предупредили что не про футбол.

      0
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      Рейтинг: +17284

      Garrincha58 1 час назад

      а причём тут бомбардир???

      3
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      Рейтинг: +1954

      DMитрий 1 час назад

      Шах и Мат.

      1
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      Рейтинг: +5494

      AtticusFinch 2 часа назад

      Ну иииии...????????????новости всё футбольней и футбольнее...Чё там, Бузова не родила?Пугачиха не вернулась?

      3
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