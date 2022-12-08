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  • Россия обменяла американскую баскетболистку Грайнер на Виктора Бута

Россия обменяла американскую баскетболистку Грайнер на Виктора Бута

8 декабря 2022, 20:20
15

Россия и США произвели обмен заключенными.

Российская сторона отдала баскетболистку Бриттни Грайнер, американская – предпринимателя Виктора Бута.

Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

  • Бут был осужден в США на 25 лет по обвинению в торговле оружием.
  • Грайнер в августе приговорили к 9 годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.

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Источник: МИД России
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Комментарии (15)
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ArReal
1670521445
Ну иииии...????????????новости всё футбольней и футбольнее...Чё там, Бузова не родила?Пугачиха не вернулась?
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Garrincha58
1670522080
а причём тут бомбардир???
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Fialet
1670523280
Весьма показательно. Штаты спасают спортсменку, а Россия предпринимателя, то есть почти наверняка ворюгу. Ну и какое будущее у этой страны?
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zarsm
1670523656
Бари Алибасов флиртует с Машей Распутиной: «Помню нашу первую встречу, я ущипнул тебя за жопу»
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rash1959
1670524524
Всё отребье в гости к нам...
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raritet
1670524966
Тоже ведь ,кто то болел за Бута, кто то за баскетболистку. Ну тут, судя по рисунку игры , Бут выиграл..
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Красногорск_Фан
1670530366
Интересно грайнер себе на мобилу в качестве рингтона владимирский централ поставит ? Чифирить и болтать по фене будет временами ? Куполов набьет?
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alex1951
1670531628
Каждый имеет право на свое мнение. Итак. Что мы имеем? Бут + Баскетболиска = ЧМ! Мы просто о...ху...и....вай...тен.. класс! Спасибо Бомба..
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