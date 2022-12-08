Россия обменяла американскую баскетболистку Грайнер на Виктора Бута

Это последние высеры Байдена.
Людям надо что-то впарить.
Идет *****, а чудо Байден вытаскивает наркоманы. Скоро доллар превратится в туалетную бумагу, а Байден герой!
:))))
Россия и США произвели обмен заключенными.
Российская сторона отдала баскетболистку Бриттни Грайнер, американская – предпринимателя Виктора Бута.
Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.
- Бут был осужден в США на 25 лет по обвинению в торговле оружием.
- Грайнер в августе приговорили к 9 годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.
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