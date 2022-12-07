Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе.
Игрок готов к матчу 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Англии.
- Мбаппе забил 5 голов на ЧМ-2022.
- Француз – лучший бомбардир турнира.
- Ближайший матч – четвертьфинал против Англии (10 декабря, 22:00 мск).
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Килиан Мбаппе: новости об игроке на ЧМ-2022
Новости сборной Франции по футболу на ЧМ-2022
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Источник: AP News