«Реал» готов купить Мбаппе, но при выполнении двух условий

«Реал» не отказался от идеи усилить состав нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес готов подписать 23-летнего футболиста, но при выполнении двух условий.

Во-первых, француз должен согласиться на правила «Реала» по маркетинговым и рекламным операциям. Во-вторых, ему придется пойти на сокращение зарплаты.

В мае Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на устную договоренность с «Реалом».

Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.

В этом сезоне форвард забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.

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