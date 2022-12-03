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«Реал» готов купить Мбаппе, но при выполнении двух условий

3 декабря 2022, 14:23
3

«Реал» не отказался от идеи усилить состав нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес готов подписать 23-летнего футболиста, но при выполнении двух условий.

Во-первых, француз должен согласиться на правила «Реала» по маркетинговым и рекламным операциям. Во-вторых, ему придется пойти на сокращение зарплаты.

  • В мае Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на устную договоренность с «Реалом».
  • Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.
  • В этом сезоне форвард забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.

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Источник: Fichajes
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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DeStar
1670068418
вряд ли уже в ближайшее время. Может года через 3 , когда и он поумнеет и в псж либо все выиграет( лч имею ввиду) либо разочаруется основательно. И то не факт что в реал, есть и ливерпуль , и сити тот же где он бы смотрелся как раз кстати
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