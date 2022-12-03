«Реал» готов купить Мбаппе, но при выполнении двух условий

«Реал» не отказался от идеи усилить состав нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
Президент мадридского клуба Флорентино Перес готов подписать 23-летнего футболиста, но при выполнении двух условий.
Во-первых, француз должен согласиться на правила «Реала» по маркетинговым и рекламным операциям. Во-вторых, ему придется пойти на сокращение зарплаты.
- В мае Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на устную договоренность с «Реалом».
- Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.
- В этом сезоне форвард забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.
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Источник: Fichajes