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    «Реал» готов купить Мбаппе, но при выполнении двух условий

    «Реал» не отказался от идеи усилить состав нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

    Президент мадридского клуба Флорентино Перес готов подписать 23-летнего футболиста, но при выполнении двух условий.

    Во-первых, француз должен согласиться на правила «Реала» по маркетинговым и рекламным операциям. Во-вторых, ему придется пойти на сокращение зарплаты.

    • В мае Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на устную договоренность с «Реалом».
    • Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.

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    Источник: Fichajes

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    Сегодня, 14:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12142

      DeStar 2 часа назад

      вряд ли уже в ближайшее время. Может года через 3 , когда и он поумнеет и в псж либо все выиграет( лч имею ввиду) либо разочаруется основательно. И то не факт что в реал, есть и ливерпуль , и сити тот же где он бы смотрелся как раз кстати

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