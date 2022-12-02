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    Линекер переделал знаменитую цитату о сборной Германии после ее вылета с ЧМ-2022

    Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал вылет Германии с ЧМ-2022, переделав свою знаменитую цитату.

    «В футбол играют 22 человека, а побеждает Германия. Если им удается выйти из группы», – написал Линекер в соцсетях.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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    Источник: Бомбардир.ру

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