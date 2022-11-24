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    Гранат рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

    Экс-защитник сборной России Владимир Гранат назвал команду, участвующую в ЧМ-2022, которую он намерен поддерживать.

    – За какую команду будете болеть на чемпионате мира?

    – Как и все россияне, поболею за сербов, потому что это братский народ.

    Хочется, чтобы чемпионом мира стала либо сборная Португалии, либо Аргентины. Чтобы этот мундиаль стал венцом карьеры для Месси или Роналду.

    – Вам будет интересно следить за чемпионатом мира? Все-таки сборной России там нет и проводится турнир в ноябре, а не летом.

    – Все равно это мундиаль. Футбольные люди будут наблюдать за ним, несмотря на то, что турнир проходит зимой.

    – Чемпионат мира в Катаре политизирован?

    – Европейские сборные ведут себя странно. Это еще мягко сказано. Сейчас все видят и ощущают, что спорт очень тесно связан с политикой.

    • Соперники сербов по группе ЧМ – Бразилия, Швейцария, Камерун.
    • Они стартуют на ЧМ сегодня вечером.
    • Турнир в Катаре продлится до 18 декабря.

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    Источник: «РБ Спорт»

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