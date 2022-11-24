Гранат рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат назвал команду, участвующую в ЧМ-2022, которую он намерен поддерживать.

– За какую команду будете болеть на чемпионате мира?

– Как и все россияне, поболею за сербов, потому что это братский народ.

Хочется, чтобы чемпионом мира стала либо сборная Португалии, либо Аргентины. Чтобы этот мундиаль стал венцом карьеры для Месси или Роналду.

– Вам будет интересно следить за чемпионатом мира? Все-таки сборной России там нет и проводится турнир в ноябре, а не летом.

– Все равно это мундиаль. Футбольные люди будут наблюдать за ним, несмотря на то, что турнир проходит зимой.

– Чемпионат мира в Катаре политизирован?

– Европейские сборные ведут себя странно. Это еще мягко сказано. Сейчас все видят и ощущают, что спорт очень тесно связан с политикой.

Соперники сербов по группе ЧМ – Бразилия, Швейцария, Камерун.

Они стартуют на ЧМ сегодня вечером.

Турнир в Катаре продлится до 18 декабря.

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