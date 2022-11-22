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    Гвардиола определился с будущим в «Манчестер Сити». Его контракт истекает летом

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен остаться в английском клубе.

    По информации The Athletic, стороны уже договорились об условиях нового контракта.

    Испанец продлит соглашение по схеме «1+1».

    • Действующий контракт Гвардиолы истекает летом 2023 года.
    • Он возглавляет «Сити» с 2016-го.
    • При нем команда выиграла 11 трофеев, в том числе 4 титула АПЛ.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17965

      Cleaner 38 минут назад

      Хосеп сделал правильный выбор. В МанСити все налажено, привычно и знакомо. Доказывать кому то что то Гвардиоле тоже незачем. Молодец.

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      Рейтинг: +1200

      mama1991 1 час назад

      думаю потом должна быть италия, и финиш в париже.

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      Рейтинг: +144

      SuperPav11 1 час назад

      Ему идти больше не куда денег на трансферы больше не кто не даст

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