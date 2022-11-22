Гвардиола определился с будущим в «Манчестер Сити». Его контракт истекает летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен остаться в английском клубе.
По информации The Athletic, стороны уже договорились об условиях нового контракта.
Испанец продлит соглашение по схеме «1+1».
- Действующий контракт Гвардиолы истекает летом 2023 года.
- Он возглавляет «Сити» с 2016-го.
- При нем команда выиграла 11 трофеев, в том числе 4 титула АПЛ.
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Источник: The Athletic