Роналду: «Буду рад, если АПЛ выиграет «Арсенал»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«В первую очередь я за «МЮ». Но если нам не удастся выиграть АПЛ, пусть это сделает «Арсенал».

Мне нравятся их игра, команда, тренер», – заявил Роналду.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, набрав 37 очков в 14 турах.

Вторым идет «Манчестер Сити» с отставанием в 5 баллов.

«Юнайтед» находится на 5-м месте с 26 очками.

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