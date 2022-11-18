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    Роналду: «Буду рад, если АПЛ выиграет «Арсенал»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

    «В первую очередь я за «МЮ». Но если нам не удастся выиграть АПЛ, пусть это сделает «Арсенал».

    Мне нравятся их игра, команда, тренер», – заявил Роналду.

    • «Арсенал» лидирует в АПЛ, набрав 37 очков в 14 турах.
    • Вторым идет «Манчестер Сити» с отставанием в 5 баллов.
    • «Юнайтед» находится на 5-м месте с 26 очками.

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    Источник: Manchester Evening News

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