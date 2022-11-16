Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Слуцкий ушел из «Рубина», Дзюба прервал молчание, сборная России прилетела в Душанбе и другие новости дня

    Стала известна реакция Руни на жесткую критику от Роналду.

    Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Рубина». Стала известна причина его увольнения.

    Слуцкий покинул «Рубин» без выплаты неустойки («СЭ»).

    У «Рубина» есть три кандидата на пост главного тренера вместо Слуцкого.

    «Привет, Таджикистан!» Сборная России показала фото Карпина в тюбетейке.

    Малком прокомментировал непопадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022.

    Холанд назвал 4 фаворитов ЧМ-2022.

    «Барселона» рассматривает подписание четырех свободных агентов из АПЛ.

    Дзюба впервые прокомментировал уход из «Адана Демирспора».

    Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022 по версии Transfermarkt.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11