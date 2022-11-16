Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий ушел из «Рубина», Дзюба прервал молчание, сборная России прилетела в Душанбе и другие новости дня

Слуцкий ушел из «Рубина», Дзюба прервал молчание, сборная России прилетела в Душанбе и другие новости дня

16 ноября 2022, 01:56
1

Стала известна реакция Руни на жесткую критику от Роналду.

Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Рубина». Стала известна причина его увольнения.

Слуцкий покинул «Рубин» без выплаты неустойки («СЭ»).

У «Рубина» есть три кандидата на пост главного тренера вместо Слуцкого.

«Привет, Таджикистан!» Сборная России показала фото Карпина в тюбетейке.

Малком прокомментировал непопадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022.

Холанд назвал 4 фаворитов ЧМ-2022.

«Барселона» рассматривает подписание четырех свободных агентов из АПЛ.

Дзюба впервые прокомментировал уход из «Адана Демирспора».

Топ-10 самых дорогих игроков ЧМ-2022 по версии Transfermarkt.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
2
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
4
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Все новости
Все новости
Сафонов пропустил во всех 5 матчах сезона
00:53
2
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Семин объяснил, почему Батраков заиграет в «Галатасарае»
00:25
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
4
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
Вчера, 23:17
1
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
12
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
Вчера, 22:40
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
Вчера, 22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
Вчера, 21:55
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
2
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
7
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
Вчера, 21:31
3
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
Вчера, 21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
Вчера, 20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
Вчера, 20:45
9
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
Вчера, 20:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+