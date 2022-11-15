Дзюба впервые прокомментировал уход из «Адана Демирспора»

Вроде в Турции всё финансовые амбиции были улажены, зачем тогда уходить???
Бывший нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба объяснил, почему решил покинуть турецкий клуб.
«Прежде всего, хочу сказать спасибо президенту «Адана Демирспор» за то, что пошeл навстречу, и мы спокойно разошлись в добром, мирном ключе.
Я ушeл, это было взвешенное решение, так как мне уже не 18 лет. Сидеть смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня.
Всe-таки у меня большие амбиции, мне хочется ещe играть и получать удовольствие, пока я получаю от этого радость и мне нравится участвовать в матчах», – сказал Дзюба на видео в своих соцсетях.
- 34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.
- Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.
- Интерес к форварду проявляют «Рубин» и «Торпедо».
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