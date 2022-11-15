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Дзюба впервые прокомментировал уход из «Адана Демирспора»

15 ноября 2022, 15:33
13

Бывший нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба объяснил, почему решил покинуть турецкий клуб.

«Прежде всего, хочу сказать спасибо президенту «Адана Демирспор» за то, что пошeл навстречу, и мы спокойно разошлись в добром, мирном ключе.

Я ушeл, это было взвешенное решение, так как мне уже не 18 лет. Сидеть смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня.

Всe-таки у меня большие амбиции, мне хочется ещe играть и получать удовольствие, пока я получаю от этого радость и мне нравится участвовать в матчах», – сказал Дзюба на видео в своих соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (13)
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Красногвардейчик
1668516338
Всe-таки у меня большие амбиции, мне хочется ещe играть и получать удовольствие --------------------------------------------------------------------- Артём....тех денег которые ты сейчас хочешь, ты не стОишь. Ты снизь планку, и умерь аппетит.....наверняка найдёшь клуб в РПЛ......а главное не ленись, что ты любишь делать
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