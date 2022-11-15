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    Дзюба впервые прокомментировал уход из «Адана Демирспора»

    Бывший нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба объяснил, почему решил покинуть турецкий клуб.

    «Прежде всего, хочу сказать спасибо президенту «Адана Демирспор» за то, что пошeл навстречу, и мы спокойно разошлись в добром, мирном ключе.

    Я ушeл, это было взвешенное решение, так как мне уже не 18 лет. Сидеть смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня.

    Всe-таки у меня большие амбиции, мне хочется ещe играть и получать удовольствие, пока я получаю от этого радость и мне нравится участвовать в матчах», – сказал Дзюба на видео в своих соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4414

      sobaka120982 24 минуты назад

      Вроде в Турции всё финансовые амбиции были улажены, зачем тогда уходить???

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      Рейтинг: +1241

      Красногвардейчик 26 минут назад

      Всe-таки у меня большие амбиции, мне хочется ещe играть и получать удовольствие
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      Артём....тех денег которые ты сейчас хочешь, ты не стОишь. Ты снизь планку, и умерь аппетит.....наверняка найдёшь клуб в РПЛ......а главное не ленись, что ты любишь делать

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